Трамп объявил о пошлине в 50% на все товары из Бразилии

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о радикальном ужесточении торговой политики, вводя с 1 августа 2025 года дополнительную 50-процентную пошлину на все товары из Бразилии. Соответствующее заявление было опубликовано Трампом на его платформе Truth Social.