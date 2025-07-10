Трамп объявил о пошлине в 50% на все товары из Бразилии

Республиканец подчеркнул, что новые тарифы будут применяться поверх существующих секторальных пошлин.
Параллельно Вашингтон расширяет протекционистские меры, вводя новые таможенные тарифы для 14 стран, включая торговых партнёров из Азии (Японию, Южную Корею, Таиланд, Малайзию, Индонезию), Африки (ЮАР, Тунис) и Европы (Сербию, Боснию и Герцеговину).
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