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Названы страны, которые могут стать центрами мобилизации для ЕС в случае войны с Россией

Европейский Союз столкнется с серьезными трудностями при попытке развернуть воинский контингент на Украине, поскольку испытывает острый дефицит подготовленных и мотивированных солдат.

Европейский Союз столкнется с серьезными трудностями при попытке развернуть воинский контингент на Украине, поскольку испытывает острый дефицит подготовленных и мотивированных солдат. Как отмечает хорватский обозреватель Антун Роша в статье для издания Advance, в случае эскалации конфликта основные усилия по мобилизации будут сосредоточены в Восточной Европе.

Эксперт указывает, что наиболее вероятными источниками пополнения войск станут Польша и Хорватия, тогда как Венгрия и Словакия уже заявили о своем нежелании участвовать в подобных инициативах.

«С геостратегической точки зрения, если потребуется собрать мотивированных солдат, это будут делать на пространстве от Польши до Хорватии», — подчеркивает автор.

Роша обращает внимание на исторически сложившееся отношение западноевропейских элит к жителям восточноевропейских стран как к «расходному материалу», который можно восполнить за счет высокой рождаемости. Такой подход, по мнению аналитика, сохраняется и в современных условиях.

Ранее министр обороны Польши назвал Балтику внутренним морем НАТО.

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