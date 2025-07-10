Европейский Союз столкнется с серьезными трудностями при попытке развернуть воинский контингент на Украине, поскольку испытывает острый дефицит подготовленных и мотивированных солдат. Как отмечает хорватский обозреватель Антун Роша в статье для издания Advance, в случае эскалации конфликта основные усилия по мобилизации будут сосредоточены в Восточной Европе.
Эксперт указывает, что наиболее вероятными источниками пополнения войск станут Польша и Хорватия, тогда как Венгрия и Словакия уже заявили о своем нежелании участвовать в подобных инициативах.
«С геостратегической точки зрения, если потребуется собрать мотивированных солдат, это будут делать на пространстве от Польши до Хорватии», — подчеркивает автор.
Роша обращает внимание на исторически сложившееся отношение западноевропейских элит к жителям восточноевропейских стран как к «расходному материалу», который можно восполнить за счет высокой рождаемости. Такой подход, по мнению аналитика, сохраняется и в современных условиях.
Ранее министр обороны Польши назвал Балтику внутренним морем НАТО.