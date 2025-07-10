Названы страны, которые могут стать центрами мобилизации для ЕС в случае войны с Россией

Европейский Союз столкнется с серьезными трудностями при попытке развернуть воинский контингент на Украине, поскольку испытывает острый дефицит подготовленных и мотивированных солдат. Как отмечает хорватский обозреватель Антун Роша в статье для издания Advance, в случае эскалации конфликта основные усилия по мобилизации будут сосредоточены в Восточной Европе.