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Трамп: США с 1 августа введут пошлину в 50% на все товары из Бразилии

США будут взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Штаты.

Источник: Аргументы и факты

Согласно официальному сообщению, опубликованному в социальной сети Truth Social, с 1 августа 2025 года в Соединённых Штатах начнёт действовать новая импортная пошлина в размере 50% на весь товарный импорт из Бразилии.

Этот тариф вводится дополнительно к уже действующим отраслевым сборам. Информация об этом содержится в письме президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что с 1 августа Соединенные Штаты планируют ввести пошлину в размере 25% на импорт из Молдавии.

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