Трамп: США с 1 августа введут пошлину в 50% на все товары из Бразилии

Согласно официальному сообщению, опубликованному в социальной сети Truth Social, с 1 августа 2025 года в Соединённых Штатах начнёт действовать новая импортная пошлина в размере 50% на весь товарный импорт из Бразилии.
Этот тариф вводится дополнительно к уже действующим отраслевым сборам. Информация об этом содержится в письме президента США Дональда Трампа.
Ранее стало известно, что с 1 августа Соединенные Штаты планируют ввести пошлину в размере 25% на импорт из Молдавии.
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