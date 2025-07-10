Морпехи Севастополя показали ракету мести за 5-летнего Толю из Курска

Ранее стало известно, что пятилетний мальчик по имени Толя, получивший ранения при обстреле ВСУ городского пляжа в Курске, скончался по дороге в Москву, куда его везли для оказания специализированной медицинской помощи. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что в городе возник стихийный мемориал — туда люди несут цветы и игрушки в память о Толе и других жертвах украинского обстрела.