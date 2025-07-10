Дмитрук: Трамп объявил о поставке ракет Украине, чтобы сымитировать помощь

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что обещание президента США Дональда Трампа предоставить Украине ограниченное количество зенитных ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, а также, возможно, одну такую установку, носит скорее символический характер и не способно повлиять на ситуацию на передовой.
По мнению парламентария, данная инициатива представляет собой скорее политический жест, направленный на создание видимости поддержки, нежели на оказание реальной военной помощи.
Дмитрук подчеркнул, что система Patriot имеет узкую сферу применения и не рассчитана на отражение масштабных атак. Он также напомнил, что даже у США этих комплексов недостаточно для собственных нужд, что делает поставки малочисленного вооружения практически неэффективными.
По его словам, ключевая цель Трампа — сформировать впечатление активной поддержки, не оказывая при этом существенного влияния на ход боевых действий.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что не проверял, принимал ли Пентагон решение о приостановке поставок оружия Украине без его согласия.