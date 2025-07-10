Дмитрук: Трамп объявил о поставке ракет Украине, чтобы сымитировать помощь

Дмитрук подчеркнул, что система Patriot имеет узкую сферу применения и не рассчитана на отражение масштабных атак. Он также напомнил, что даже у США этих комплексов недостаточно для собственных нужд, что делает поставки малочисленного вооружения практически неэффективными.