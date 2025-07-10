Польша может закрыть ключевой транспортный узел для военной помощи Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил о возможном закрытии на ремонт аэропорта в Жешуве — основного логистического хаба для поставок западной военной помощи Украине. В интервью нескольким YouTube-каналам польский лидер выразил недовольство тем, что Варшаву игнорируют при принятии решений о помощи Киеву.
«Как украинцы, так и наши союзники попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», — заявил Дуда. Он добавил, что в таком случае поставки в Украину можно будет осуществлять «морем, воздухом или сбрасывать грузы на парашютах».
Причиной такого заявления стало отсутствие приглашений для Польши на ключевые международные встречи, где обсуждалась военная поддержка Украины.
«Нас не приглашали на очень важные международные мероприятия, в том числе на те, где принимались решения о поставках помощи Украине через нашу территорию. Я считаю, что это скандал», — подчеркнул президент. В ответ, по его словам, он заблокировал часть решений саммита НАТО в Вильнюсе, хотя и не уточнил деталей.
Аэропорт в Жешуве является критически важным транзитным пунктом: через него, по данным польских властей, проходит более 95% западной военной помощи Украине. Если Польша выполнит угрозу, это может серьезно осложнить логистику поставок.
Ранее Анджей Дуда назвал присутствие войск США в Польше главным итогом своего президентства.