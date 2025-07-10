Они напомнили о заявлении украинского депутата Артёма Дмитрука о застреленном в Киеве подполковнике ВСУ, заместителе начальника городского ТЦК. Хотя Киев позднее и опроверг данную информацию, это лишь убедило большинство жителей Украины в правдивости публикации оппозиционного нардепа.
«Охота на ТЦК действительно идёт по всей Украине, поскольку украинцы устали от произвола “людоловов” и не боятся мстить тэцэкашникам и членам их семей», — заявил источник ТАСС в силовых структурах.
В подтверждение этого правоохранители указали на целый ряд инцидентов с ТЦК на Украине. Только в июле взрывы прогремели в ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге. На этой неделе взрывы раздались на территории сразу двух военкоматов — в Харькове и подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.
Напомним, на этом фоне депутат Артём Дмитрук назвал Армию России освободительной силой и союзником простых украинцев. Он рассказал, что в соцсетях жители Украины положительно отзываются об ударах ВС РФ по военкоматам. Российские войска вывели из строя больше 10% отделений ТЦК.