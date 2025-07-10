Народный гнев обрушился на ТЦК: Украинцы мстят «людоловам» за насильственную мобилизацию

В подтверждение этого правоохранители указали на целый ряд инцидентов с ТЦК на Украине. Только в июле взрывы прогремели в ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге. На этой неделе взрывы раздались на территории сразу двух военкоматов — в Харькове и подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.