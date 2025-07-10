Дуда пригрозил союзникам по НАТО из-за Киева

«Если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», — сказал он.
Дуда пояснил, что его недовольство вызвано тем, что Польшу не приглашали на важные международные мероприятия, где обсуждались вопросы военной помощи Украине, в том числе идущей через польскую территорию. Он назвал эту ситуацию скандальной и признался, что в ответ заблокировал часть решений саммита НАТО в Вильнюсе.
Ранее Дуда выразил уверенность в ключевой роли своей страны в поддержке Украины, акцентировав внимание на поставках тяжёлого вооружения. Он подчеркнул, что именно Польша стала первой, кто откликнулся на нужды Киева, предоставив критически важную военную технику для защиты.