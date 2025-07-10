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Трамп остался недоволен решением Пентагона приостановить поставки оружия Украине

Президент США Дональд Трамп в частных беседах выражал недовольство действиями чиновников Министерства обороны, объявивших о временной приостановке военных поставок Украине.

Президент США Дональд Трамп в частных беседах выражал недовольство действиями чиновников Министерства обороны, объявивших о временной приостановке военных поставок Украине. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на три информированных источника.

Согласно публикации, Трамп считал, что решение о паузе в поставках не было должным образом согласовано Пентагоном с Белым домом.

При этом, как уточнили собеседники агентства, уже через неделю после объявленной приостановки администрация возобновила передачу Украине определенных видов вооружений. В перечень вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты для мобильных реактивных систем GMLRS.

Напомним, что издание Reuters со ссылкой на двух анонимных представителей американского правительства сообщило о возобновлении поставок Украине артиллерийских снарядов и ракет для мобильных реактивных систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что Трамп готов поддержать санкции против России.

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