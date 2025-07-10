Трамп остался недоволен решением Пентагона приостановить поставки оружия Украине

При этом, как уточнили собеседники агентства, уже через неделю после объявленной приостановки администрация возобновила передачу Украине определенных видов вооружений. В перечень вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты для мобильных реактивных систем GMLRS.