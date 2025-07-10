В Южной Корее снова арестовали бывшего президента страны

Городской суд Сеула повторно заключил под стражу бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщило южнокорейское агентство Рёнхап.
Политика арестовали по делу о неудачной попытке ввести в стране военное положение.
«Суд в Сеуле выдал ордер на арест бывшего президента Юн Сок Ёля в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение, заключив его под стражу во второй раз», — говорится в сообщении агентства.
Напомним, президенту Юн Сок Ёлю в декабре прошлого года объявили импичмент после попытки введения в стране чрезвычайного военного положения. Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент экс-президенту 4 апреля.
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