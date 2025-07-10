Хитрая сделка: Трамп готов обрушить новые санкции на Россию, но при одном условии

Напомним, 8 июля Трамп заявил, что «очень решительно» рассматривает возможность дать согласие на проведение через Конгресс указанного законопроекта. Этот документ предусматривает вторичные санкции в отношении торговых партнёров России, а также импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.