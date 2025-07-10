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Хитрая сделка: Трамп готов обрушить новые санкции на Россию, но при одном условии

Президент США Дональд Трамп готов одобрить законопроект об ужесточении санкций в отношении России, но только при условии расширения его полномочий по отмене введённых рестрикций. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Администрация хочет, чтобы изменения укрепили полномочия президента в вопросе отмены пошлин таким образом, чтобы у Конгресса не было возможности помешать Трампу в случае, если он решит прекратить действие санкций», — говорится в сообщении.

Трамп готов подписать законопроект лишь в том случае, если «у него появится больше контроля» над процессом отмены санкций.

Законопроект в его нынешнем виде предусматривает возможность для президента «на 180 дней отменять действие 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть и уран». Американский сенатор Линдси Грэм*, один из соавторов документа, согласился пересмотреть проект, чтобы предоставить Трампу возможность повторно отменять действие пошлин, однако с разрешения Конгресса.

Напомним, 8 июля Трамп заявил, что «очень решительно» рассматривает возможность дать согласие на проведение через Конгресс указанного законопроекта. Этот документ предусматривает вторичные санкции в отношении торговых партнёров России, а также импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.

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