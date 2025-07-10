Reuters: США возобновили поставки ВСУ артиллерийских снарядов и ракет GMLRS

По данным агентства Reuters, Соединённые Штаты возобновили военные поставки Украине, включая 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы и управляемые ракеты GMLRS, используемые в мобильных ракетных системах.
Информацию предоставили два американских чиновника, пожелавшие остаться неназванными.
Объёмы поставок, а также степень их выполнения не раскрываются. Источники подчеркнули, что возобновление поставок не свидетельствует о пересмотре внешнеполитического курса нынешней администрации во главе с Дональдом Трампом.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что обещание президента США Дональда Трампа предоставить Украине ограниченное количество зенитных ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, а также, возможно, одну такую установку, носит скорее символический характер и не способно повлиять на ситуацию на передовой.