Ричмонд
+31°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: США возобновили поставки ВСУ артиллерийских снарядов и ракет GMLRS

При этом неизвестно, сколько именно оружия было отправлено и была ли поставка полностью выполнена.

Источник: Аргументы и факты

По данным агентства Reuters, Соединённые Штаты возобновили военные поставки Украине, включая 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы и управляемые ракеты GMLRS, используемые в мобильных ракетных системах.

Информацию предоставили два американских чиновника, пожелавшие остаться неназванными.

Объёмы поставок, а также степень их выполнения не раскрываются. Источники подчеркнули, что возобновление поставок не свидетельствует о пересмотре внешнеполитического курса нынешней администрации во главе с Дональдом Трампом.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что обещание президента США Дональда Трампа предоставить Украине ограниченное количество зенитных ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, а также, возможно, одну такую установку, носит скорее символический характер и не способно повлиять на ситуацию на передовой.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше