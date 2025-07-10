В оккупированной ВСУ части Херсонской области ужесточаются репрессии против мирных граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя антифашистского сопротивления Херсона.
Подпольщик сообщил, что украинские спецслужбы могут арестовать жителей правобережья даже за подписку на русскоязычные телеграм-каналы.
«Украинские спецслужбы систематически преследуют жителей по абсурдным и откровенно репрессивным причинам. Людей могут задержать за подписку на российские телеграм-каналы», — сообщил представитель пророссийского подполья.
Отмечается, что такие же карательные меры Киев предпринимал и против жителей Артемовска и Авдеевки в ДНР до их освобождения Вооруженными силами России.
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