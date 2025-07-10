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Атомная подлодка ВМС США впервые зашла в порт Исландии: вот почему

BI: подлодка США впервые зашла в порт Исландии в связи с беспокойством из-за РФ.

Источник: Комсомольская правда

Атомная ударная подлодка ВМС США впервые зашла в исландский порт в среду 9 июля. Об этом информирует издание Business Insider. Речь идет о лодке класса «Лос-Анджелес», это быстроходное многоцелевое подводное судно.

Автор публикации предполагает, что присутствие подлодки в исландском порту связано с озабоченностью НАТО из-за действий России в Арктике и на Крайнем Севере, а командующий ВМС США в Европе и Африке Стюарт Манш в телефонном разговоре с корреспондентом издания назвал это «стратегическим сигналом о присутствии в регионе». По мнению Манша, подводная лодка в исландских водах должна «успокоить союзников США».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО все чаще рассматривают Арктику как плацдарм для конфликта, подчеркнув, что РФ никогда никому не угрожала в Арктике, но при необходимости сможет защитить свой суверенитет.

Тем временем западные эксперты признали, что за всю историю воин множество армий так и не смогли дотянуться до уровня российских войск в суровых условиях зимы в Арктике. Как НАТО готовится к боевым действиям в арктических условиях, читайте здесь на KP.RU.

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