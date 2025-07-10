Атомная подлодка ВМС США впервые зашла в порт Исландии: вот почему

Автор публикации предполагает, что присутствие подлодки в исландском порту связано с озабоченностью НАТО из-за действий России в Арктике и на Крайнем Севере, а командующий ВМС США в Европе и Африке Стюарт Манш в телефонном разговоре с корреспондентом издания назвал это «стратегическим сигналом о присутствии в регионе». По мнению Манша, подводная лодка в исландских водах должна «успокоить союзников США».