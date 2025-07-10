Богданов объяснил свой уход с поста замглавы МИД РФ

Михаил Богданов в интервью «Известиям» прокомментировал своё решение покинуть пост заместителя министра иностранных дел России и специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки. По его словам, это был естественный шаг.
«Уже пора. Возраст, пенсия», — отметил дипломат.
10 июля президент Владимир Путин освободил Богданова от занимаемых должностей. Ранее Богданов занимал пост заместителя главы МИД с июня 2011 года, а спецпредставителем президента стал в октябре 2014-го. Ему сейчас 73 года, он родился 2 марта 1952 года в Москве.
Также 3 июня президент уволил Илью Денисова с должности заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Денисов занимал этот пост с июля 2019 года.