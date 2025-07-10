Богданов объяснил свой уход с поста замглавы МИД РФ

10 июля президент Владимир Путин освободил Богданова от занимаемых должностей. Ранее Богданов занимал пост заместителя главы МИД с июня 2011 года, а спецпредставителем президента стал в октябре 2014-го. Ему сейчас 73 года, он родился 2 марта 1952 года в Москве.