Опубликованы кадры подрыва и затопления в Красном море сухогруза Eternity C

Судно, на борту которого находились 22 моряка и трое охранников, в том числе один гражданин России, было атаковано несколькими противокорабельными ракетами иранского производства типа «Ормуз-2». Спасательные службы сумели эвакуировать шестерых человек, при этом 15 числятся пропавшими без вести. По информации агентства Reuters, четверо из оставшихся членов экипажа всё ещё находились на борту.