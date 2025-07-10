Опубликованы кадры подрыва и затопления в Красном море сухогруза Eternity C

Йеменское движение хуситов распространило видеозапись, на которой зафиксировано затопление греческого сухогруза Eternity C в акватории Красного моря.
Судно, на борту которого находились 22 моряка и трое охранников, в том числе один гражданин России, было атаковано несколькими противокорабельными ракетами иранского производства типа «Ормуз-2». Спасательные службы сумели эвакуировать шестерых человек, при этом 15 числятся пропавшими без вести. По информации агентства Reuters, четверо из оставшихся членов экипажа всё ещё находились на борту.
Посольство США сообщило, что выжившие попали в плен к представителям хуситов.
Некоторые Telegram-каналы указывают на возможную связь судна Eternity C с израильскими структурами, а издание The Guardian отмечает, что ранее это судно заходило в порт Израиля.
Ранее сообщалось, что хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» похитили выживших членов экипажа греческого торгового судна Eternity C в Красном море.