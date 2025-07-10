Трамп сделал ставку на «секретное оружие» в противостоянии с Россией

Дональд Трамп рассматривает министра финансов США Скотта Бессента в качестве ключевой фигуры для усиления экономического давления на Россию, сообщает британское издание The Telegraph. По информации газеты, президент США, признавая устойчивость российской экономики к санкциям, рассчитывает на нестандартный подход Бессента, который ранее успешно участвовал в торговой войне с Китаем.
Издание характеризует Бессента как «разрушителя» и рискованного стратега, способного находить уязвимости в экономике противника. Назначенный Трампом министр финансов, имеющий опыт работы на Уолл-стрит, может применить против России методы, аналогичные использованным в противостоянии с Пекином.
«В новой стратегии действий в отношении России у Трампа может оказаться секретное оружие. Министр финансов США Скотт Бессент — такой же разрушитель и нестандартный мыслитель, как и он сам», — пишет издание.
The Telegraph отмечает, что такая тактика стала ответом на неспособность Вашингтона добиться желаемых результатов в диалоге с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Трамп остался недоволен решением Пентагона приостановить поставки оружия Украине.