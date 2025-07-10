Трамп сделал ставку на «секретное оружие» в противостоянии с Россией

Дональд Трамп рассматривает министра финансов США Скотта Бессента в качестве ключевой фигуры для усиления экономического давления на Россию, сообщает британское издание The Telegraph. По информации газеты, президент США, признавая устойчивость российской экономики к санкциям, рассчитывает на нестандартный подход Бессента, который ранее успешно участвовал в торговой войне с Китаем.