Telegraph: Трамп намерен использовать Бессента против России

Об этом пишет The Telegraph.
«Бессент — такой же разрушитель и нестандартный мыслитель, как и он (Трамп — RT.) сам», — отметили авторы публикации.
В тексте указали, что Бессент имеет опыт торговой войны с КНР, где американский чиновник сыграл ключевую роль.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о готовящемся «маленьком сюрпризе» для России.
Издание Politico сообщало, что Трамп готов поддержать законопроект об антироссийских санкциях при условии, что он сохранит возможность позже их снять.
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