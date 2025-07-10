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Reuters: Рубио рассчитывает встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН

Подробности возможной встречи агентство не привело.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио рассчитывает 10 июля провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпура. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

Подробности возможной встречи не приводятся.

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