Британия и Франция объединят усилия в производстве Storm Shadow и разработке новых ракет

Правительства Великобритании и Франции готовятся подписать соглашение о расширении производства крылатых ракет Storm Shadow и совместной разработке новых ракетных систем.
Согласно заявлению британского кабинета министров, документ предусматривает не только увеличение запасов существующих ракет, но и создание их перспективных аналогов, включая противокорабельные комплексы и ракеты «воздух-воздух» увеличенной дальности.
Особое внимание в соглашении уделено модернизации производственных мощностей в британском Стивенидже, где выпускаются Storm Shadow. Параллельно стороны договорились углубить сотрудничество в ядерной сфере и применении искусственного интеллекта для совершенствования ракетных технологий и беспилотных систем.
Отдельным пунктом документа стало подтверждение принципов взаимодействия ядерных арсеналов двух стран при сохранении их национального контроля.
Ранее сообщалось, что Трамп сделал ставку на «секретное оружие» в противостоянии с Россией.