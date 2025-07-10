Британия и Франция объединят усилия в производстве Storm Shadow и разработке новых ракет

Особое внимание в соглашении уделено модернизации производственных мощностей в британском Стивенидже, где выпускаются Storm Shadow. Параллельно стороны договорились углубить сотрудничество в ядерной сфере и применении искусственного интеллекта для совершенствования ракетных технологий и беспилотных систем.