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Reuters: Рубио выразил надежду на встречу с Лавровым на саммите АСЕАН

Рубио 10 июля встретится с рядом коллег из Юго-Восточной Азии.

Госсекретарь США Марко Рубио прибудет на саммит АСЕАН. Уже в четверг, 10 июля, он проведет ряд встреч. Госсекретарь рассчитывает, в том числе, на беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники в госдепе США.

Известно, что Марко Рубио планирует также заверить коллег из Юго-Восточной Азии в том, что этот регион — приоритет для Вашингтона, сказано в статье. При этом в настоящий момент президент США Дональд Трамп активно накладывает пошлины на азиатские государства.

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