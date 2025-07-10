Reuters: Рубио выразил надежду на встречу с Лавровым на саммите АСЕАН

Госсекретарь США Марко Рубио прибудет на саммит АСЕАН. Уже в четверг, 10 июля, он проведет ряд встреч. Госсекретарь рассчитывает, в том числе, на беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники в госдепе США.