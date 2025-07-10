Telegraph: Трамп готов использовать Бессента как секретное оружие против РФ

По данным газеты, после неудачных попыток напрямую повлиять на президента России Владимира Путина, Трамп решил сосредоточиться на поиске специалиста, способного воздействовать на экономику России более точечно. Издание также указывает, что нынешний министр финансов не избегает рискованных шагов, используя слабые места оппонентов в своих действиях.