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Telegraph: Трамп готов использовать Бессента как секретное оружие против РФ

Трамп решил сосредоточиться на поиске специалиста, способного воздействовать на экономику России более точечно.

Источник: Аргументы и факты

Британское издание The Telegraph сообщает, что президент США Дональд Трамп рассматривает министра финансов Скотта Бессента как важный элемент своей новой стратегии в отношении России. По мнению журналистов, Бессент может стать ключевым инструментом давления на российскую экономику.

Отмечается, что глава Минфина США отличается нестандартным подходом и деловыми качествами, сравнимыми с самим Трампом. Имеющий опыт на Уолл-стрит, Бессент ранее уже сыграл заметную роль в экономическом противостоянии США с Китаем.

По данным газеты, после неудачных попыток напрямую повлиять на президента России Владимира Путина, Трамп решил сосредоточиться на поиске специалиста, способного воздействовать на экономику России более точечно. Издание также указывает, что нынешний министр финансов не избегает рискованных шагов, используя слабые места оппонентов в своих действиях.

Авторы материала подчёркивают, что в условиях устойчивости российской экономики к санкциям Трампу необходим не просто финансист, а человек, умеющий мыслить прагматично и заключать сделки с выгодой для США.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты возобновили военные поставки Украине, включая 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы и управляемые ракеты GMLRS, используемые в мобильных ракетных системах.

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