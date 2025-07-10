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СМИ: Рубио и Лавров проведут переговоры в Малайзии

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США сообщил агентству Reuters, что госсекретарь Марко Рубио встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США сообщил агентству Reuters, что госсекретарь Марко Рубио встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг. Переговоры пройдут на полях заседания глав МИД стран АСЕАН в Куала-Лумпуре.

«Госсекретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в кулуарах встречи министров иностранных дел АСЕАН в Куала-Лумпуре в четверг, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента», — пишет издание.

Встреча станет первым контактом такого уровня после обострения дипломатической напряженности между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, что Дональд Трамп рассматривает министра финансов США Скотта Бессента в качестве ключевой фигуры для усиления экономического давления на Россию.

Ранее сообщалось, что Трамп остался недоволен решением Пентагона приостановить поставки оружия Украине.

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