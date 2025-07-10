Военно-морские силы США впервые в истории ввели свою ударную атомную подлодку USS Newport News типа «Лос-Анджелес» в исландский порт. Такое решение ВМС США приняли на фоне конкуренции с Россией за влияние в Арктике.
«Ударная подводная лодка типа “Лос-Анджелес” USS Newport News (SSN 750) посетила порт Исландии — это стало первым случаем, когда атомная подводная лодка зашла в порт у берегов Исландии», — сообщили в ВМС США.
Там отметили, что США и Исландия поддерживают общую цель — снизить напряженности в Арктике на фоне «усилий России по наращиванию своего военного присутствия в регионе».
Тем временем командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Стюарт Манч заявил, что заход в порт Исландии подтверждает приверженность Вашингтона коллективной обороне и безопасности в Арктике.
В Верховной раде ранее назвали имитацией объявленную президентом США Дональдом Трампом помощь Украине.