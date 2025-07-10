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19fortyfive: Украине нечего противопоставить российским дронам

Отмечается, что у Киева практически не осталось ракет для ПВО, а наладить собственное производство республика не может.

Источник: Аргументы и факты

Журнал 19fortyfive сообщает, что украинские системы противовоздушной обороны демонстрируют низкую эффективность в борьбе с российскими беспилотниками.

В материале отмечается, что российская сторона регулярно совершенствует технологии и меняет тактику, что значительно усложняет задачу украинским военным. В условиях нехватки ресурсов им зачастую приходится полагаться на самодельные средства перехвата, однако даже они не справляются с современными дронами.

Издание также указывает на острую проблему с запасами ракет для ПВО у Киева, при этом организация собственного производства таких вооружений остается недоступной. Журнал подчеркивает, что российские беспилотники становятся всё более технологичными — в частности, оснащаются камерами заднего обзора, системами автоматического уклонения и усовершенствованной навигацией.

Ранее стало известно, что армия США приняла решение об увеличении объема закупок ракет Patriot в четыре раза.