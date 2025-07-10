19fortyfive: Украине нечего противопоставить российским дронам

В материале отмечается, что российская сторона регулярно совершенствует технологии и меняет тактику, что значительно усложняет задачу украинским военным. В условиях нехватки ресурсов им зачастую приходится полагаться на самодельные средства перехвата, однако даже они не справляются с современными дронами.