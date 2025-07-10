Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский министр прибыл в Малайзию с двухдневным визитом

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Малайзию с двухдневным визитом.

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Малайзию с двухдневным визитом. Там он примет участие в ежегодной встрече министров иностранных дел стран Юго-Восточной Азии, передает РИА Новости.

В Куала-Лумпуре (столица страны) Лавров также проведет встречу в формате Россия — АСЕАН. Также ожидается участие Лаврова в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.

Планируется, что на полях мероприятий АСЕАН министр Лавров проведет встречи и с коллегами из других стран.

К слову, членами АСЕАН являются десять государств Юго-Восточной Азии. Это Малайзия, Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Сингапур, Мьянма, Камбоджа, Лаос и Бруней. В ближайшее время к объединению присоединится Восточный Тимор.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров может провести переговоры в столице Малайзии с госсекретарем США Марко Рубио.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше