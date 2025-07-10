Российский министр прибыл в Малайзию с двухдневным визитом

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Малайзию с двухдневным визитом. Там он примет участие в ежегодной встрече министров иностранных дел стран Юго-Восточной Азии, передает РИА Новости.
В Куала-Лумпуре (столица страны) Лавров также проведет встречу в формате Россия — АСЕАН. Также ожидается участие Лаврова в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.
Планируется, что на полях мероприятий АСЕАН министр Лавров проведет встречи и с коллегами из других стран.
К слову, членами АСЕАН являются десять государств Юго-Восточной Азии. Это Малайзия, Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Сингапур, Мьянма, Камбоджа, Лаос и Бруней. В ближайшее время к объединению присоединится Восточный Тимор.
Ранее стало известно, что Сергей Лавров может провести переговоры в столице Малайзии с госсекретарем США Марко Рубио.