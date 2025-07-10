Стало известно, почему жена Макрона вела себя странно в Британии

Во время прибытия на британскую землю Брижит вновь проявила холодность по отношению к президенту — она отказалась взять его руку при спуске с трапа самолёта. Видео, опубликованное телеканалом France 24, демонстрирует, как Макрон протягивает руку супруге, но она предпочитает опираться на поручень и не отвечает взаимностью. Президент после этого повернулся к принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон.