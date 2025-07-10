Стало известно, почему жена Макрона вела себя странно в Британии

Жена президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, во время визита в Великобританию вела себя отстранённо и игнорировала мужа, что связано со смертью её старшей сестры, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на источник.
«Это главная причина подавленного и неловкого поведения госпожи Макрон рядом с супругом. Она очень любила свою сестру, и эта утрата сильно на неё повлияла», — рассказал близкий к паре человек.
Старшая сестра первой леди, Анна-Мария Троньё, которой было 93 года, скончалась на прошлой неделе в Амьене — родном городе семьи Макронов на севере Франции. Несмотря на горе, Брижит решила сопровождать мужа в официальной поездке в Великобританию.
Во время прибытия на британскую землю Брижит вновь проявила холодность по отношению к президенту — она отказалась взять его руку при спуске с трапа самолёта. Видео, опубликованное телеканалом France 24, демонстрирует, как Макрон протягивает руку супруге, но она предпочитает опираться на поручень и не отвечает взаимностью. Президент после этого повернулся к принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон.
Ранее в мае внимание СМИ привлекли напряжённые моменты в отношениях пары во время визита во Вьетнам: журналисты зафиксировали, как Брижит случайно толкнула мужа в лицо при выходе из самолёта.
Таким образом, личные переживания и семейные трудности оказывают заметное влияние на поведение первой леди Франции во время официальных мероприятий.
Также у приехавшего за границу Макрона чемоданы совершили побег.