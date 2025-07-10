Reuters: Рубио встретится с Лавровым на полях АСЕАН

Сергей Лавров намерен принять участие в ежегодном заседании министров иностранных дел АСЕАН, а также в сопутствующих встречах с партнёрами по диалогу. В преддверии поездки в российском МИД подтвердили, что глава внешнеполитического ведомства планирует участвовать в заседании в формате «Россия — АСЕАН», а также в работе Восточноазиатского саммита и регионального форума по вопросам безопасности. Ожидается, что на полях этих мероприятий Лавров проведёт отдельные встречи с представителями стран Азии.