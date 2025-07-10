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Reuters: Рубио встретится с Лавровым на полях АСЕАН

Лавров примет участие в ежегодной встрече глав МИД АСЕАН и серии пост-министерских встреч и мероприятий АСЕАН.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на одного из высокопоставленных представителей Госдепартамента США, в ближайший четверг в Малайзии запланирована встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Переговоры должны пройти в кулуарах мероприятия глав внешнеполитических ведомств стран — участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которое состоится в Куала-Лумпуре.

Сергей Лавров намерен принять участие в ежегодном заседании министров иностранных дел АСЕАН, а также в сопутствующих встречах с партнёрами по диалогу. В преддверии поездки в российском МИД подтвердили, что глава внешнеполитического ведомства планирует участвовать в заседании в формате «Россия — АСЕАН», а также в работе Восточноазиатского саммита и регионального форума по вопросам безопасности. Ожидается, что на полях этих мероприятий Лавров проведёт отдельные встречи с представителями стран Азии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия придает важное значение развитию диалога с АСЕАН, одним из ведущих членов которого является Вьетнам.

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