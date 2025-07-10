Лавров прибыл в Малайзию для участия в саммите АСЕАН

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл в Малайзию с двухдневным визитом для участия в ежегодной встрече министров иностранных дел стран АСЕАН, сообщает корреспондент РИА Новости.
Программа пребывания в Куала-Лумпуре включает участие в заседании формата «Россия — АСЕАН», а также в мероприятиях Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по вопросам безопасности. В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что на фоне текущей международной нестабильности ожидаются напряжённые обсуждения ключевых геополитических кризисов.
На полях форума запланирован ряд двусторонних встреч Лаврова с представителями стран Азии. Помимо этого, не исключается возможность контакта с государственным секретарем США Марко.
Рубио, поскольку и Россия, и США входят в число диалоговых партнеров АСЕАН. Ранее в Госдепартаменте подтвердили участие Рубио в мероприятиях, проводимых в Малайзии. В ближайший четверг в Малайзии запланирована встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.