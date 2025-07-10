Лавров прибыл в Малайзию для участия в саммите АСЕАН

Программа пребывания в Куала-Лумпуре включает участие в заседании формата «Россия — АСЕАН», а также в мероприятиях Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по вопросам безопасности. В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что на фоне текущей международной нестабильности ожидаются напряжённые обсуждения ключевых геополитических кризисов.