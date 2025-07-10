На Западе раскрыли тайное оружие Трампа: кто будет противостоять российской экономике

В Британии нашли схожего с американским лидером Дональдом Трампом политика. Журналисты газеты The Telegraph считают, что этим человеком является «разрушитель и нестандартный мыслитель» Скотт Бессент, министр финансов США. Как говорится в статье, Дональд Трамп хочет использовать главу Минфина в качестве оружия против России.
Президент США, по версии газеты, не смог навязать свою позицию Москве. В связи с этим Дональд Трамп начал искать политика, который мог бы оказать влияние на российскую экономику.
«Министр финансов США Скотт Бессент — такой же разрушитель и нестандартный мыслитель, как и Трамп. Талантливый специалист с Уолл-стрит, он был ключевой фигурой в торговой войне Трампа с Китаем», — говорится в материале.
Ранее телеканал CNN обнародовал аудиозапись с угрозами Дональда Трампа в отношении Москвы. Он заявил, что разбомбил бы столицу РФ, так как у него нет другого выбора.