Госсекретарь США Рубио проведёт переговоры с Лавровым на полях АСЕАН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что Сергей Лавров примет участие в серии дипломатических мероприятий 10−11 июля, включая совещание Россия-АСЕАН, Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности. На полях саммита глава российского внешнеполитического ведомства также проведёт ряд двусторонних встреч с представителями азиатских стран. Лавров уже прибыл в Куала-Лумпур.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты были сильно разочарованы неудачами президента Дональда Трампа в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. В процессе обсуждения американская сторона пыталась заставить Кремль пойти на уступки. Однако ожидания относительно гибкости России не оправдались.