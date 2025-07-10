Стало известно, когда состоится встреча Лаврова и Рубио

Лавров и Рубио встретятся 10 июля.
Встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым запланирована 10 июля в 13:00 по московскому времени в рамках мероприятий по линии АСЕАН. Об этом говорится в расписании Госдепа.
«Встреча Рубио с Лавровым на полях мероприятий по линии АСЕАН запланирована на 13:00 МСК в четверг», — говорится в расписании. Данные передает РИА Новости.
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