Захарова рассказала о возможной встрече Лаврова и Рубио

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио выразил заинтересованность во встрече с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии, рассматривая ее как важную возможность для прямого диалога. В рамках мероприятий АСЕАН, которые пройдут 10−11 июля, главы МИД стран также планируют обсудить вопросы, связанные с усилением влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.