Захарова подтвердила проработку встречи Лаврова и Рубио на саммите АСЕАН

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Малайзию ночью 10 июля. В Куала-Лумпуре состоится саммит АСЕАН. На полях мероприятия пройдет встреча Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Такой информацией располагает официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет ТАСС.
Марко Рубио также сообщил о нескольких встречах с коллегами из других стран. Он отметил, что нацелен на беседу с Сергеем Лавровым.
«Подтверждаю: такая встреча прорабатывается», — уведомила Мария Захарова.
Сергей Лавров также посетит КНДР. Он проведет в Северной Корее три дня: с 11 по 13 июля. В КНДР пройдет второй раунд переговоров стратегического диалога на уровне глав Министерств иностранных дел, отметила Мария Захарова.