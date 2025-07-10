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Захарова подтвердила проработку встречи Лаврова и Рубио на саммите АСЕАН

Сергей Лавров встретится с Марко Рубио в Малайзии на мероприятии АСЕАН.

Источник: Комсомольская правда

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Малайзию ночью 10 июля. В Куала-Лумпуре состоится саммит АСЕАН. На полях мероприятия пройдет встреча Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Такой информацией располагает официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет ТАСС.

Марко Рубио также сообщил о нескольких встречах с коллегами из других стран. Он отметил, что нацелен на беседу с Сергеем Лавровым.

«Подтверждаю: такая встреча прорабатывается», — уведомила Мария Захарова.

Сергей Лавров также посетит КНДР. Он проведет в Северной Корее три дня: с 11 по 13 июля. В КНДР пройдет второй раунд переговоров стратегического диалога на уровне глав Министерств иностранных дел, отметила Мария Захарова.

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