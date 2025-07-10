Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат сообщил о реакции экс-губернатора Смирнова на смерть Старовойта

Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, находящегося в СИЗО, заявила, что не располагает информацией о реакции своего подзащитного на самоубийство бывшего губернатора региона и министра транспорта РФ Романа Старовойта. Об этом сообщил адвокат Смирнова Сергей Бушин.

Защита Смирнова отказалась комментировать слухи о показаниях Смирнова.

Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, находящегося в СИЗО, заявила, что не располагает информацией о реакции своего подзащитного на самоубийство бывшего губернатора региона и министра транспорта РФ Романа Старовойта. Об этом сообщил адвокат Смирнова Сергей Бушин.

«Пока не виделись с подзащитным, поэтому информации (о его реакции на самоубийство Старовойта, — прим. URA.RU) у меня нет», — отметил Сергей Бушин. Так он ответил на вопрос РИА Новости о возможном отношении Смирнова к произошедшему.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЭкс-министр транспорта Старовойт покончил с собой после отставки: чем известен бывший глава Курской области.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Алексей Смирнов якобы мог давать следствию показания против своего предшественника. Однако защита экс-губернатора отказалась комментировать эти сообщения, подчеркнув отсутствие подтвержденных данных по этому поводу.

Старовойт, занимавший пост министра транспорта России с мая 2024 года и ранее возглавлявший Курскую область, был найден мертвым рядом со своим автомобилем в Одинцовском городском округе Московской области вечером 7 июля. Следственный комитет РФ рассматривает в качестве основной версии произошедшего самоубийство. Смирнов был арестован в апреле текущего года по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе региона.

Узнать больше по теме
Роман Старовойт: биография бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области
Один из самых известных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше