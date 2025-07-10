Адвокат сообщил о реакции экс-губернатора Смирнова на смерть Старовойта

Старовойт, занимавший пост министра транспорта России с мая 2024 года и ранее возглавлявший Курскую область, был найден мертвым рядом со своим автомобилем в Одинцовском городском округе Московской области вечером 7 июля. Следственный комитет РФ рассматривает в качестве основной версии произошедшего самоубийство. Смирнов был арестован в апреле текущего года по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе региона.