Захарова: встреча Лаврова и Рубио на полях АСЕАН прорабатывается

В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что возможность проведения переговоров между главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио в рамках мероприятий АСЕАН в Куала-Лумпуре находится в стадии обсуждения.
Между тем глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл в Малайзию с двухдневным визитом для участия в ежегодной встрече министров иностранных дел стран АСЕАН.
В Госдепартаменте ранее подтвердили участие Рубио в мероприятиях, проводимых в Малайзии. В ближайший четверг в Малайзии запланирована встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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