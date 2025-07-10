Президент Бразилии пригрозил США соразмерным ответом на новые тарифы Трампа

Бразильский лидер также подчеркнул суверенный статус своей страны и независимость её институтов, заявив, что Бразилия не допустит внешнего давления. Он вспомнил недавние критические высказывания президента США Трампа относительно судебного процесса над бывшим бразильским лидером Жаиром Болсонару, который американский политик назвал «охотой на ведьм», намекая на недопустимость вмешательства во внутренние дела Бразилии. Президент заключил, что его страна будет твёрдо отстаивать свои интересы на международной арене и добиваться уважения к своему суверенитету.