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Президент Бразилии пригрозил США соразмерным ответом на новые тарифы Трампа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна применит положения закона об экономической взаимности, если США в одностороннем порядке повысят импортные пошлины.

Источник: Life.ru

«Любая мера по повышению пошлин в одностороннем порядке будет встречена ответными действиями на основе бразильского закона об экономической взаимности», — предупредил он.

Лула да Силва опроверг утверждения о наличии торгового дефицита у США с Бразилией. По его словам, официальная статистика американского правительства свидетельствует о профиците Соединённых Штатов в двусторонней торговле на сумму более 410 миллиардов долларов за последние 15 лет.

Бразильский лидер также подчеркнул суверенный статус своей страны и независимость её институтов, заявив, что Бразилия не допустит внешнего давления. Он вспомнил недавние критические высказывания президента США Трампа относительно судебного процесса над бывшим бразильским лидером Жаиром Болсонару, который американский политик назвал «охотой на ведьм», намекая на недопустимость вмешательства во внутренние дела Бразилии. Президент заключил, что его страна будет твёрдо отстаивать свои интересы на международной арене и добиваться уважения к своему суверенитету.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал введение 50-процентной пошлины на все товары из Бразилии с 1 августа. Глава Белого дома подчеркнул, что новые тарифы будут применяться поверх уже существующих секторальных пошлин.

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