Defense News: генералы ВВС США встревожились из-за сокращения закупок F-35

Один из подписантов, генерал Дэвид Дептула, раскритиковал решение отказаться от E-7, назвав его стратегически просчетом. По плану Пентагона, функции нового самолета предполагается компенсировать за счет спутниковой разведки и применения уже существующих E-2D Hawkeye. В то же время в письме подчеркивается, что палубный E-2 не соответствует требованиям ВВС на всех возможных театрах военных действий.