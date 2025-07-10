Defense News: генералы ВВС США встревожились из-за сокращения закупок F-35

Свыше десяти бывших генералов ВВС США направили обращение к Конгрессу с призывом отказаться от планов Министерства обороны, предполагающих сокращение закупок истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и закрытие программы по разработке самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail.
Об этом сообщило издание Defense News.
В письме, направленном от имени Ассоциации военно-воздушных и космических сил, объединяющей более 125 тысяч участников, авторы выразили обеспокоенность планами ограничить закупки F-35A в следующем финансовом году до 24 единиц и прекратить проект E-7. По мнению генералов, подобные шаги ослабят возможности вооруженных сил в условиях глобальной нестабильности.
Авторы письма подчеркнули необходимость ускоренного приобретения истребителей для достижения запланированного парка из 1763 самолетов. Они предложили довести объем закупок до 75 машин уже к 2026 году.
Один из подписантов, генерал Дэвид Дептула, раскритиковал решение отказаться от E-7, назвав его стратегически просчетом. По плану Пентагона, функции нового самолета предполагается компенсировать за счет спутниковой разведки и применения уже существующих E-2D Hawkeye. В то же время в письме подчеркивается, что палубный E-2 не соответствует требованиям ВВС на всех возможных театрах военных действий.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты возобновили военные поставки Украине, включая 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы и управляемые ракеты GMLRS, используемые в мобильных ракетных системах.