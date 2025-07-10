Замглавы МИД России кратко прокомментировал свою отставку: сказал всего четыре слова

После этого стало известно, что уход высокопоставленного дипломата, имеющего ранг чрезвычайного и полномочного посла, с поста связан с личным обстоятельствами, в силу возраста — сейчас ему уже 73 года. Заявление Михаил Богданов написал по собственному желанию. По информации ТАСС, в январе 2025 года Владимир Путин продлил до 2 марта 2026 года срок государственной службы Богданова.