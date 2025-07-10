Замглавы МИД России кратко прокомментировал свою отставку: сказал всего четыре слова

В среду, 9 июля, российский президент Владимир Путин указом освободил от должности замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова. Кроме того, дипломат освобожден от обязанностей спецпредставителя российского лидера по Ближнему Востоку и странам Африки. Документ об этом опубликован на сайте Кремля.
«Освободить Богданова Михаила Леонидовича от обязанностей специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе.
После этого стало известно, что уход высокопоставленного дипломата, имеющего ранг чрезвычайного и полномочного посла, с поста связан с личным обстоятельствами, в силу возраста — сейчас ему уже 73 года. Заявление Михаил Богданов написал по собственному желанию. По информации ТАСС, в январе 2025 года Владимир Путин продлил до 2 марта 2026 года срок государственной службы Богданова.
За годы работы в министерстве иностранных дел Михаил Богданов был награжден орденами и медалями, в том числе иностранных государств.
Позже Михаил Богданов и сам прокомментировал уход с государственной службы.
«Уже пора. Возраст, пенсия», — отметил дипломат в интервью изданию «Известия».
7 июля российский президент назначил временно исполняющим обязанности министра транспорта России Андрея Никитина. Его кандидатуру утвердили обе палаты российского парламента. И уже 8 июля глава государства подписал указ о назначении Никитина на пост главы Министерства транспорта России.
Несколькими днями ранее глава Российской Федерации Владимир Путин принял решение освободить от занимаемых должностей Илью Денисова, который занимал пост заместителя главы МЧС, и Александра Хабарова, занимавшего должность заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Кроме того, глава государства подписал указ о снятии с должности заместителя главы МВД по Татарстану, генерал-майора Фяргата Мухаметзянова. Всего службе в органах он отдал 37 лет. Звание генерала ему присвоили в 2025 году. Кто займет его пост, пока не сообщается.