Госдеп США раскрыл, во сколько пройдет встреча Рубио и Лаврова

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров проведут встречу в Куала-Лумпуре в 13:00 по московскому времени. Об этом говорится в расписании госдепартамента США.
«В восемнадцать часов по местному времени госсекретарь Марко Рубио встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — свидетельствует расписание Госдепа.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в столицу Малайзии с двухдневным визитом, в рамках которого он примет участие в ежегодной встрече министров иностранных дел стран Юго-Восточной Азии.
Также сообщалось, что в рамках саммита АСЕАН Лавров может встретиться с госсекретарем США Рубио.