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Госдеп США раскрыл, во сколько пройдет встреча Рубио и Лаврова

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров проведут встречу в Куала-Лумпуре в 13:00 по московскому времени.

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров проведут встречу в Куала-Лумпуре в 13:00 по московскому времени. Об этом говорится в расписании госдепартамента США.

«В восемнадцать часов по местному времени госсекретарь Марко Рубио встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — свидетельствует расписание Госдепа.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в столицу Малайзии с двухдневным визитом, в рамках которого он примет участие в ежегодной встрече министров иностранных дел стран Юго-Восточной Азии.

Также сообщалось, что в рамках саммита АСЕАН Лавров может встретиться с госсекретарем США Рубио.

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