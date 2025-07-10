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США предложили африканским странам принять депортируемых мигрантов

Администрация Дональда Трампа направила официальные запросы пяти африканским государствам с просьбой принять мигрантов, подлежащих депортации из США.

Администрация Дональда Трампа направила официальные запросы пяти африканским государствам с просьбой принять мигрантов, подлежащих депортации из США. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы Госдепартамента и американских чиновников.

Инициатива была озвучена накануне встречи Трампа с президентами Габона, Либерии, Мавритании, Сенегала и Гвинеи-Бисау в Белом доме, где обсуждались вопросы экономического сотрудничества и безопасности. По данным издания, американские дипломаты подчеркивали, что помощь в решении миграционного вопроса станет важным фактором для развития торговых отношений с Вашингтоном.

«До того как лидеры Либерии, Сенегала, Мавритании, Габона и Гвинеи-Бисау прибыли в Белый дом на саммит по вопросам экономики и безопасности, государственный департамент отправил каждой из стран просьбы принять мигрантов», — сообщила газета.

Отдельно отмечается, что США также выступили посредником в переговорах между Мавританией и Израилем о восстановлении дипломатических связей.

Ранее сообщалось, что Трамп похвалил президента англоязычной Либерии за знание языка.

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