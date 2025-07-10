США предложили африканским странам принять депортируемых мигрантов

Администрация Дональда Трампа направила официальные запросы пяти африканским государствам с просьбой принять мигрантов, подлежащих депортации из США. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы Госдепартамента и американских чиновников.
Инициатива была озвучена накануне встречи Трампа с президентами Габона, Либерии, Мавритании, Сенегала и Гвинеи-Бисау в Белом доме, где обсуждались вопросы экономического сотрудничества и безопасности. По данным издания, американские дипломаты подчеркивали, что помощь в решении миграционного вопроса станет важным фактором для развития торговых отношений с Вашингтоном.
«До того как лидеры Либерии, Сенегала, Мавритании, Габона и Гвинеи-Бисау прибыли в Белый дом на саммит по вопросам экономики и безопасности, государственный департамент отправил каждой из стран просьбы принять мигрантов», — сообщила газета.
Отдельно отмечается, что США также выступили посредником в переговорах между Мавританией и Израилем о восстановлении дипломатических связей.
Ранее сообщалось, что Трамп похвалил президента англоязычной Либерии за знание языка.