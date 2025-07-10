США предложили африканским странам принять депортируемых мигрантов

Инициатива была озвучена накануне встречи Трампа с президентами Габона, Либерии, Мавритании, Сенегала и Гвинеи-Бисау в Белом доме, где обсуждались вопросы экономического сотрудничества и безопасности. По данным издания, американские дипломаты подчеркивали, что помощь в решении миграционного вопроса станет важным фактором для развития торговых отношений с Вашингтоном.