Захарова подтвердила проработку переговоров Лаврова с Рубио

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Малайзии находится в стадии проработки.
«Подтверждаю: такая встреча прорабатывается», — сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как следует из графика Госдепартамента, американская сторона планирует провести переговоры 10 июля на полях мероприятий АСЕАН.
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Малайзию с двухдневным визитом.
Ранее сообщалось, что США предложили африканским странам принять депортируемых мигрантов.