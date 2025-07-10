В подполье рассказали, кого ВСУ в первую очередь лишают брони от мобилизации

Источник добавил, что некоторые предприятия на этом фоне пытаются поднять своим работникам заработные платы, чтобы не остаться без кадров, но не все это могут себе позволить. При этом другие и вовсе не извещают своих работников о снятии брони, чтобы те не увольнялись, подчеркнул подпольщик.