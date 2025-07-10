В подполье рассказали, кого ВСУ в первую очередь лишают брони от мобилизации

Украинские власти выпустили распоряжение лишать брони от мобилизации тех граждан, которые зарабатывают менее 20 тыс. гривне (36 тыс. рублей). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье.
Причиной такого решения киевских властей является острая нехватка людей на фронте.
«Людей в ВСУ не хватает, поэтому теперь снимают бронь с тех, кто получает меньше 20 тысяч гривен. Как будто бы это менее ценные специалисты», — рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что некоторые предприятия на этом фоне пытаются поднять своим работникам заработные платы, чтобы не остаться без кадров, но не все это могут себе позволить. При этом другие и вовсе не извещают своих работников о снятии брони, чтобы те не увольнялись, подчеркнул подпольщик.
Ранее в подполье Херсона рассказали об ужесточение репрессий в оккупированной ВСУ части региона.