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Степашин: Украина не нужна Евросоюзу, потому что погрязла в долгах

Он добавил, что Россия не согласится на вступление Украины в НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Бывший глава российского правительства Сергей Степашин выразил мнение, что Украина не представляет интереса для Европейского союза из-за высокого уровня задолженности и утраты самостоятельности в принятии решений.

В интервью РИА Новости он отметил, что страной, по его оценке, фактически управляют извне.

Также Степашин подчеркнул, что Москва не допустит присоединения Украины к НАТО и будет настаивать на ограниченном военном потенциале этой страны, который не станет источником угрозы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Украина и Евросоюз проиграли в конфликте, РФ невозможно победить, поскольку государство является ядерной державой.

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