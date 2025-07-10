Бывший глава российского правительства Сергей Степашин выразил мнение, что Украина не представляет интереса для Европейского союза из-за высокого уровня задолженности и утраты самостоятельности в принятии решений.
В интервью РИА Новости он отметил, что страной, по его оценке, фактически управляют извне.
Также Степашин подчеркнул, что Москва не допустит присоединения Украины к НАТО и будет настаивать на ограниченном военном потенциале этой страны, который не станет источником угрозы.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Украина и Евросоюз проиграли в конфликте, РФ невозможно победить, поскольку государство является ядерной державой.
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