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Марков: Трамп сменил риторику в адрес РФ после выдвижения на премию мира

Трамп не смог достичь успехов в решении конфликта на Украине, отметил политолог.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп изменил риторику в адрес России, так как хотел Нобелевскую премию мира за решение конфликта с Украиной, но очевидно, что не достиг успеха в этом. Об этом aif.ru заявил политолог Сергей Марков.

«Трамп изменил риторику, так как с помощью разрешения украинского кризиса хотел получить Нобелевскую премию мира. Ну, ему это не удалось, совершенно очевидно. Он сейчас разочарован», — сказал Марков.

По мнению политолога, Трамп попытается «наказать» и Россию, и Украину.

«Он ищет пути, как сделать так, чтобы это было ему выгодно. Сейчас он будет делать вид, что возобновляет поставки Украине, но не думаю, что там будет что-то серьезное», — пояснил собеседник aif.ru.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил письмо в Нобелевский комитет о номинировании американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

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