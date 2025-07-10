Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Панкратов: в угрозах Трампа бомбить Москву слышится бравада и блеф

Трамп в ходе собрания с донорами в 2024 году заявил, что угрожал Путину.

Источник: Аргументы и факты

В голосе президента США Дональда Трампа, угрожавшего разбомбить Москву, слышится смесь бравады и нарочитой уверенности, его речь насыщена гиперболами и метафорами. Об этом aif.ru заявил научный сотрудник института стран СНГ, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, проанализировав опубликованную в сети запись его слов.

«Голос Трампа на записи характеризуется низким, глубоким тембром, что традиционно ассоциируется с силой и уверенностью. Его речь размеренна, паузы расставлены драматично, что усиливает эффект угрозы и демонстрирует умение управлять вниманием аудитории. В интонации нет явных признаков неуверенности — напротив, присутствует тот самый “эмфатический нажим”, который Трамп часто использует для манипуляции восприятием слушателей. Однако, зная все эти манеры и голосовые “американские горки” президента США, я бы отметил, что здесь больше не передача его внутренней убеждённости, а усиление эффекта, то есть больше бравады, фарса и блефа, нежели констатация факта от настоящего лидера», — сказал Панкратов.

Эксперт отметил, что слова Трампа о том, что президент России Владимир Путин поверил его угрозе лишь на 10%, могут быть косвенным признанием не до конца искренней веры американского лидера в собственные слова.

«Его речь насыщена гиперболами, угрозами и метафорами, что свойственно истероидному психотипу. Такой стиль позволяет Трампу быть в центре внимания, провоцировать резонанс и управлять эмоциями окружающих», — добавил Панкратов.

Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись, где Трамп в ходе собрания с донорами в 2024 году заявил, что угрожал Путину.

В ходе выступления Трамп сказал: «Если вы начнёте военные действия на Украине, я разбомблю Москву к чертям. У меня нет другого выбора».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше