Эксперт Панкратов: в угрозах Трампа бомбить Москву слышится бравада и блеф

В голосе президента США Дональда Трампа, угрожавшего разбомбить Москву, слышится смесь бравады и нарочитой уверенности, его речь насыщена гиперболами и метафорами. Об этом aif.ru заявил научный сотрудник института стран СНГ, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, проанализировав опубликованную в сети запись его слов.
«Голос Трампа на записи характеризуется низким, глубоким тембром, что традиционно ассоциируется с силой и уверенностью. Его речь размеренна, паузы расставлены драматично, что усиливает эффект угрозы и демонстрирует умение управлять вниманием аудитории. В интонации нет явных признаков неуверенности — напротив, присутствует тот самый “эмфатический нажим”, который Трамп часто использует для манипуляции восприятием слушателей. Однако, зная все эти манеры и голосовые “американские горки” президента США, я бы отметил, что здесь больше не передача его внутренней убеждённости, а усиление эффекта, то есть больше бравады, фарса и блефа, нежели констатация факта от настоящего лидера», — сказал Панкратов.
Эксперт отметил, что слова Трампа о том, что президент России Владимир Путин поверил его угрозе лишь на 10%, могут быть косвенным признанием не до конца искренней веры американского лидера в собственные слова.
«Его речь насыщена гиперболами, угрозами и метафорами, что свойственно истероидному психотипу. Такой стиль позволяет Трампу быть в центре внимания, провоцировать резонанс и управлять эмоциями окружающих», — добавил Панкратов.
Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись, где Трамп в ходе собрания с донорами в 2024 году заявил, что угрожал Путину.
В ходе выступления Трамп сказал: «Если вы начнёте военные действия на Украине, я разбомблю Москву к чертям. У меня нет другого выбора».