Эксперт Панкратов: в угрозах Трампа бомбить Москву слышится бравада и блеф

«Голос Трампа на записи характеризуется низким, глубоким тембром, что традиционно ассоциируется с силой и уверенностью. Его речь размеренна, паузы расставлены драматично, что усиливает эффект угрозы и демонстрирует умение управлять вниманием аудитории. В интонации нет явных признаков неуверенности — напротив, присутствует тот самый “эмфатический нажим”, который Трамп часто использует для манипуляции восприятием слушателей. Однако, зная все эти манеры и голосовые “американские горки” президента США, я бы отметил, что здесь больше не передача его внутренней убеждённости, а усиление эффекта, то есть больше бравады, фарса и блефа, нежели констатация факта от настоящего лидера», — сказал Панкратов.