Почему Трамп не откажется от НАТО, несмотря на кризис в альянсе

«Соединенные Штаты держат в своих союзниках и под своим плотным контролем целый ряд индустриально развитых стран. В том числе со значительной оборонной промышленностью и со все еще значительным военным потенциалом. Плюс для Вашингтона в том, что НАТО обеспечивает устойчивое военное и политическое присутствие США в Европе. По сути, это доминирование Соединенных Штатов над их европейскими союзниками. Так что Трамп от НАТО отказываться не будет», — убежден Силаев.