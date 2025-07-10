Почему Трамп не откажется от НАТО, несмотря на кризис в альянсе

США никогда не откажутся от НАТО, убежден политолог Николай Силаев.
Президент США Дональд Трамп никогда не откажется от НАТО, поскольку это позволяет контролировать европейских союзников и зарабатывать на вооружении. Об этом в интервью URA.RU сообщил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
«Соединенные Штаты держат в своих союзниках и под своим плотным контролем целый ряд индустриально развитых стран. В том числе со значительной оборонной промышленностью и со все еще значительным военным потенциалом. Плюс для Вашингтона в том, что НАТО обеспечивает устойчивое военное и политическое присутствие США в Европе. По сути, это доминирование Соединенных Штатов над их европейскими союзниками. Так что Трамп от НАТО отказываться не будет», — убежден Силаев.
На саммите НАТО, который прошел в июне, члены альянса приняли решение об увеличении военных расходов до 5%. Итоговая декларация саммита оказалась как никогда короткой. При этом страны — члены альянса не выразили свою позицию о возможном вступлении в НАТО Украины.