Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему Трамп не откажется от НАТО, несмотря на кризис в альянсе

Президент США Дональд Трамп никогда не откажется от НАТО, поскольку это позволяет контролировать европейских союзников и зарабатывать на вооружении. Об этом в интервью URA.RU сообщил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

США никогда не откажутся от НАТО, убежден политолог Николай Силаев.

Президент США Дональд Трамп никогда не откажется от НАТО, поскольку это позволяет контролировать европейских союзников и зарабатывать на вооружении. Об этом в интервью URA.RU сообщил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«Соединенные Штаты держат в своих союзниках и под своим плотным контролем целый ряд индустриально развитых стран. В том числе со значительной оборонной промышленностью и со все еще значительным военным потенциалом. Плюс для Вашингтона в том, что НАТО обеспечивает устойчивое военное и политическое присутствие США в Европе. По сути, это доминирование Соединенных Штатов над их европейскими союзниками. Так что Трамп от НАТО отказываться не будет», — убежден Силаев.

На саммите НАТО, который прошел в июне, члены альянса приняли решение об увеличении военных расходов до 5%. Итоговая декларация саммита оказалась как никогда короткой. При этом страны — члены альянса не выразили свою позицию о возможном вступлении в НАТО Украины.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше