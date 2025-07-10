НАТО подбирает регионы для новой войны с Россией

— Если Азербайджан подаст заявку на членство в НАТО, он сразу получит соответствующие отношения с Россией, а гарантии от НАТО — когда-нибудь. Нужно ли это ему? Не знаю. Это то же, что переживает Украина: на Западе им сказали, мол, ребята, мы поддерживаем ваше стремление в НАТО. А вот на последнем саммите было совсем непонятно, насколько сильно они поддерживают это стремление. На словах мы вас поддерживаем, но дальше — каждый сам за себя. Украина решила: «Да, мы будем сами за себя, а вы, западные партнеры, нам поможете, и мы Россию победим». Это сделать не получилось.