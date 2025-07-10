В США заявили о крупных проблемах ВСУ в зоне СВО

Вооруженные силы Украины не способны эффективно противостоять российским беспилотным летательным аппаратам, констатирует американское издание 19fortyfive.
Хотя традиционные средства противовоздушной обороны сохраняют эффективность, в них образуются серьезные бреши по мере того, как Россия разрабатывает новые подходы и технологии, отмечается в публикации.
В сложившихся обстоятельствах Киеву приходится рассчитывать лишь на кустарные средства перехвата, которые практически бесполезны против российских БПЛА. Запасы зенитных ракет у постсоветской республики почти исчерпаны, наладить их выпуск в требуемых объемах она не в состоянии, при этом армия РФ непрерывно совершенствуется, поясняет автор.
Российская сторона демонстрирует постоянную адаптацию к боевым действиям. Их дроны теперь оснащены камерами заднего вида, системами автоматического маневрирования и усовершенствованной навигацией, указывает журнал.
Ранее во вторник издание Spiegel сообщало, что ВСУ стремятся компенсировать дефицит вооружений наземными беспилотниками, однако сталкиваются со сложностями в обеспечении связи.
По информации издания, наземные аппараты, используемые украинскими военными, часто теряют связь из-за уязвимости системы спутниковой связи Starlink к сбоям в лесистой местности. Вследствие этого операторам беспилотников приходится прибегать к альтернативным сетям, сигнал которых также не отличается надежностью.
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