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В США заявили о крупных проблемах ВСУ в зоне СВО

Вооруженные силы Украины не способны эффективно противостоять российским беспилотным летательным аппаратам, констатирует американское издание 19fortyfive.

Вооруженные силы Украины не способны эффективно противостоять российским беспилотным летательным аппаратам, констатирует американское издание 19fortyfive.

Хотя традиционные средства противовоздушной обороны сохраняют эффективность, в них образуются серьезные бреши по мере того, как Россия разрабатывает новые подходы и технологии, отмечается в публикации.

В сложившихся обстоятельствах Киеву приходится рассчитывать лишь на кустарные средства перехвата, которые практически бесполезны против российских БПЛА. Запасы зенитных ракет у постсоветской республики почти исчерпаны, наладить их выпуск в требуемых объемах она не в состоянии, при этом армия РФ непрерывно совершенствуется, поясняет автор.

Российская сторона демонстрирует постоянную адаптацию к боевым действиям. Их дроны теперь оснащены камерами заднего вида, системами автоматического маневрирования и усовершенствованной навигацией, указывает журнал.

Ранее во вторник издание Spiegel сообщало, что ВСУ стремятся компенсировать дефицит вооружений наземными беспилотниками, однако сталкиваются со сложностями в обеспечении связи.

По информации издания, наземные аппараты, используемые украинскими военными, часто теряют связь из-за уязвимости системы спутниковой связи Starlink к сбоям в лесистой местности. Вследствие этого операторам беспилотников приходится прибегать к альтернативным сетям, сигнал которых также не отличается надежностью.

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