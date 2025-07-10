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Министр обороны Польши назвал Балтийское море внутренним морем НАТО

Заявление Косиняк-Камыш сделал во время подписания контракта на поставку береговых надводных обзорных радаров и низколетящих целей.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш охарактеризовал Балтийское море как территорию, полностью находящуюся под контролем стран — членов НАТО.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу польского оборонного ведомства, такое заявление прозвучало на церемонии подписания соглашения о закупке радаров для отслеживания надводной обстановки и низколетящих объектов.

Свою позицию Косиняк-Камыш обосновал тем, что после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс акватория Балтики оказалась окружена государствами, входящими в его состав.

Ранее сообщалось, что власти Польши опасаются надвигающегося кризиса, который может быть вызван безоговорочной верой в обещания Североатлантического альянса и Европейского союза.

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